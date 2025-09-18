Spinnen in huis? Zo jaag je ze weg in een handomdraai

De herfst is begonnen en dus zoeken spinnen weer massaal de warmte van onze huizen op. Gelukkig hoef je niet naar giftige sprays te grijpen. Met simpele middeltjes die je vaak al in de kast hebt staan, houd je ze effectief buiten de deur.

Volgens het Kenniscentrum Insecten wonen er in ieder huis zomaar een paar honderd spinnen. Nuttig zijn ze wel – ze eten muggen en vliegen – maar is het zo gezellig samenleven met de achtpotigen? Daar zijn de meningen over verdeeld.

Muntgeur

Een van de bekendste trucs om spinnen buiten te houden is pepermuntolie. Spinnen hebben een enorme hekel aan die scherpe muntlucht. Meng tien tot vijftien druppels olie met water in een sprayfles en spuit het langs deuren, ramen en kieren.

Azijn

Ook azijn is een natuurlijke afschrikker. Meng gelijke delen witte azijn en water en spray dit op plekken waar je spinnen hebt gezien. Voor mensen al geen frisse geur, voor spinnen helemaal niet te harden.

TikTok-hack

Op sociale media gaat het als een lopend vuurtje rond: een mix van pepermuntolie, azijn, warm water en een beetje afwasmiddel. Gebruik het om je ramen mee schoon te maken en je hebt meteen een spinvrije zone.

Citrus

Spinnen hebben een natuurlijke afkeer van citroen, sinaasappel en grapefruit. Voor ons ruikt het heerlijk fris, maar voor spinnen is het een duidelijk 'blijf weg!'-signaal. Wrijf met citrusschillen langs vensterbanken of maak een spray met citroensap en water.

Kastanjes en oliën

Spinnen zijn moeilijke ruikers, zo blijkt. Ook kastanjes en walnoten kunnen ze niet luchten of zien. Leg ze op strategische plekken neer en je zou resultaat moeten oogsten. Ook geurende oliën zoals lavendel, eucalyptus en kruidnagel werken goed. Een diffuser of geurzakje doet wonderen.

Poetsen

Naast geurmiddeltjes helpt het ook om je huis schoon te houden. Spinnen komen immers niet zomaar, ze volgen de geur van hun prooi. Laat geen etensresten slingeren, dicht kieren rond ramen en deuren en beperk buitenverlichting, want licht trekt insecten – en dus spinnen – aan.

Komen ze toch binnen? Probeer de spin op een diervriendelijke manier te vangen en buiten vrij te laten. Of laat ze gewoon lekker zitten in de hoek van je kamer. Ze houden ons huis immers gratis schoon van muggen en vliegen.