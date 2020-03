Toen de politie de kelder van de 31-jarige Yassine A. uit Amsterdam doorzocht, omdat hij bezig zou zijn met een aanslag op op misdaadverslaggever John van den Heuvel, vonden ze een raketwerper, die daar vermoedelijk voor was bedoeld.

Yassine verklaarde uiteraard dat hij geen idee had hoe die raketwerper in de box terecht was gekomen. Maar zijn DNA zat op het ding, dus justitie eist 4 jaar cel.