Steeds meer Nederlanders die opbranden in hun kantoorbaan, gebruiken hun burn-out als breekpunt. Niet nog een traject om “weer volledig inzetbaar” te worden, maar een radicale vraag: als ik tóch opnieuw moet beginnen, voor welk werk wil ik dan nog wél wakker worden?

Opvallend vaak leidt dat naar mensgerichter werk, kleiner van schaal en met meer regie over tijd. Sommigen starten als zelfstandige coach, met een praktijk aan huis of online, anderen kiezen juist voor parttime banen in de zorg, het onderwijs of het welzijnswerk in de wijk. Werk met direct contact, minder vergadercircuits en minder politieke spelletjes.

De aantrekkingskracht is logisch: wie zelf is omgevallen, weet hoe kostbaar energie en grenzen zijn. In een eigen praktijk of kleinschalige functie kun je vaak beter bepalen hoeveel cliënten, leerlingen of diensten je aankunt. De hiërarchische druk is lager, de beleving van “zinvol bezig zijn” groter.