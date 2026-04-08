Na een burn-out kiezen veel mensen voor dit soort werk om hun leven weer op te bouwen (en het werkt!)

gezondheid
door Gerard Driehuis
woensdag, 08 april 2026 om 16:35
Steeds meer Nederlanders die opbranden in hun kantoorbaan, gebruiken hun burn-out als breekpunt. Niet nog een traject om “weer volledig inzetbaar” te worden, maar een radicale vraag: als ik tóch opnieuw moet beginnen, voor welk werk wil ik dan nog wél wakker worden?
Opvallend vaak leidt dat naar mensgerichter werk, kleiner van schaal en met meer regie over tijd. Sommigen starten als zelfstandige coach, met een praktijk aan huis of online, anderen kiezen juist voor parttime banen in de zorg, het onderwijs of het welzijnswerk in de wijk. Werk met direct contact, minder vergadercircuits en minder politieke spelletjes.
De aantrekkingskracht is logisch: wie zelf is omgevallen, weet hoe kostbaar energie en grenzen zijn. In een eigen praktijk of kleinschalige functie kun je vaak beter bepalen hoeveel cliënten, leerlingen of diensten je aankunt. De hiërarchische druk is lager, de beleving van “zinvol bezig zijn” groter.
Maar er zit ook een schaduwkant aan dit nieuwe begin. Een zelfstandige praktijk of lager betaalde baan biedt niet altijd financiële rust, en succes is lang niet gegarandeerd. Toch laat deze trend iets zien wat lastig terug te draaien is: na een burn-out accepteren veel mensen simpelweg niet meer dat werk hun leven opslokt. Ze bouwen hun loopbaan liever opnieuw op – dit keer rond hun waarden, in plaats van rond hun cv.

Lees ook

Waarom meer dan 39 uur werken slecht is voor je geestelijke gezondheidWaarom meer dan 39 uur werken slecht is voor je geestelijke gezondheid
Miljoenen mensen zijn duizelig, maar weinig nemen het serieusMiljoenen mensen zijn duizelig, maar weinig nemen het serieus
Stress in de vroege kindertijd laat diepe sporen na: de hersen-darm-as uitgelegdStress in de vroege kindertijd laat diepe sporen na: de hersen-darm-as uitgelegd
Toch iets mis met Diederik Gommers? Erasmus MC opent extern meldpunt voor werkcultuur ic-afdelingToch iets mis met Diederik Gommers? Erasmus MC opent extern meldpunt voor werkcultuur ic-afdeling
images

Je kunt het bijna ruiken: Trump’s presidentschap kraakt aan alle kanten

generated-image (10)

Mag natte was een nacht in de wasmachine blijven?

175016415_m

Geraspte wortels, skyr, plantaardige drinks: wanneer gezond eten ultrabewerkt blijkt

191313291_m

Piloten KLM bijna de best betaalden in de wereld

Scherm­afbeelding 2026-04-08 om 07.46.44

Beau rent woest redactie Pauw & De Wit op: hij wil een baan!

anp070426174 1

Politie: neerstorten vliegtuigje Middelburg waarschijnlijk bewust

