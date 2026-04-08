Steeds meer Nederlanders die opbranden in hun kantoorbaan, gebruiken hun burn-out
als breekpunt. Niet nog een traject om “weer volledig inzetbaar” te worden, maar een radicale vraag: als ik tóch opnieuw moet beginnen, voor welk werk wil ik dan nog wél wakker worden?
Opvallend vaak leidt dat naar mensgerichter werk,
kleiner van schaal en met meer regie over tijd. Sommigen starten als zelfstandige coach, met een praktijk aan huis of online, anderen kiezen juist voor parttime
banen in de zorg, het onderwijs of het welzijnswerk in de wijk. Werk met direct contact, minder vergadercircuits en minder politieke spelletjes.
De aantrekkingskracht is logisch: wie zelf is omgevallen, weet hoe kostbaar energie en grenzen zijn. In een eigen praktijk of kleinschalige functie kun je vaak beter bepalen hoeveel cliënten, leerlingen of diensten je aankunt. De hiërarchische druk is lager, de beleving van “zinvol bezig zijn” groter.
Maar er zit ook een schaduwkant aan dit nieuwe begin. Een zelfstandige praktijk of lager betaalde baan
biedt niet altijd financiële rust, en succes is lang niet gegarandeerd. Toch laat deze trend iets zien wat lastig terug te draaien is: na een burn-out accepteren veel mensen simpelweg niet meer dat werk hun leven opslokt. Ze bouwen hun loopbaan liever opnieuw op – dit keer rond hun waarden, in plaats van rond hun cv.