Het gaat niet goed met boer Geert uit Boer Zoekt Vrouw: "Kan alleen ja of nee knikken"

Boer Geert heeft vorige maand een ernstig fietsongeluk gehad in de Algarve in Portugal. Sindsdien is de 76-jarige boer, die in 2014 meedeed aan Boer Zoekt Vrouw, compleet verlamd.

Boer Zoekt Vrouw-presentatrice Yvon Jaspers reageerde eerder in RTL Boulevard. "Je schrikt je natuurlijk kapot. Geert is zo’n sterke, energieke, vitale man. Het is toch alsof er een familielid iets overkomt. Toen het bericht binnenkwam, werd het alsmaar drukker op onze boerenapp. Ja, iedereen leeft gewoon vreselijk met hem mee.”

In de podcast Strikt Privé komt Evert Santegoeds nu met een update. "Op zijn 75ste heeft hij zijn bedrijf verkocht. Dan denk je ‘nou gaan we genieten’. En dan slaat tijdens de eerste dag van je vakantie het noodlot toe.”

Santegoeds laat weten dat boer Geert nu in een ziekenhuis in Emmen ligt. "Er wachten de familie moeilijke keuzes. Geert ligt niet in coma, maar bij bewustzijn helemaal verlamd zijn, is geen pretje. Dat je denkt dat je in een ander lichaam terechtgekomen bent.” Jordi Versteegden reageert: "Hij kan echt niks meer hè? Behalve ja en nee knikken, dat is het.”