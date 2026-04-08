Piloten KLM bijna de best betaalden in de wereld

De kosten voor vliegend personeel per vlucht bij KLM behoren tot de hoogste ter wereld, zo blijkt uit een intern onderzoek. Dat loopt zelfs op tot 38 procent tegenover andere maatschappijen. De loonkosten zijn vorig jaar gestegen met 4,3 procent, schrijft De Telegraaf.

Met vergelijkbare luchtvaartmaatschappijen als Air France en Lufthansa liggen de kosten voor cockpit- en cabinepersoneel voor een lange vlucht naar New York 25 procent hoger en voor een kortere vlucht naar bijvoorbeeld Athene 14 procent, zo blijkt uit het onderzoek uit 2023.