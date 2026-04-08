Piloten KLM bijna de best betaalden in de wereld

De kosten voor vliegend personeel per vlucht bij KLM
behoren tot de hoogste ter wereld, zo blijkt uit een intern onderzoek. Dat loopt zelfs op tot 38 procent tegenover andere maatschappijen. De loonkosten zijn vorig jaar gestegen met 4,3 procent, schrijft De Telegraaf.
Met vergelijkbare luchtvaartmaatschappijen als Air France en Lufthansa liggen de kosten voor cockpit- en cabinepersoneel voor een lange vlucht naar New York 25 procent hoger en voor een kortere vlucht naar bijvoorbeeld Athene 14 procent, zo blijkt uit het onderzoek uit 2023.
Een captain kost KLM
maximaal zes ton per jaar, staat in het onderzoek. Bij vergelijkbare concurrenten is dat ruim vier ton. Een senior purser kost de luchtvaartmaatschappij in de loop der dienstjaren maximaal 180.000 euro, waar dat bij de concurrentie 130.000 euro per jaar is. Al jaren zegt topvrouw Marjan Rintel dat het KLM-personeel harder moet werken om de kosten goed te maken.