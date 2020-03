Nathan of Rob: Wie is de Mol?

De ontknoping van Wie is de Mol? nadert. Met vier kandidaten in de finale wijkt het seizoen af van eerdere series, waarbij slechts twee kandidaten en de Mol in de laatste uitzending te zien zijn. Voetballer Nathan Rutjes en zanger Rob Dekay zijn de meest verdachte kandidaten. De redactie wil de kijker doen geloven dat de zanger een dubbele agenda heeft, maar Molloten laten zich niet foppen en zetten in op Nathan.

Niet Leonie

Ondertussen zijn presentatrice Miljuschka Witzenhausen en acteur Buddy Vedder gezamenlijk schijnbaar moeiteloos naar de finale gewandeld, al zaten ze kennelijk tot vorige week compleet op de verkeerde mol. Iedereen dacht dat het Leonie was, zo maakte de redactie ons weinig subtiel duidelijk. Nu gebeurde exact hetzelfde, maar waren alle kandidaten plots overtuigd van Rob als mol.

Kung Fu

Ook in deze aflevering bracht de relaxte zanger weer bijzonder weinig geld binnen. Meest opvallende moment was de opdracht waarin een grote groep kinderen een Kung Fu-act opvoerde waaruit de kandidaten een cijfercode moesten opmaken. Dit leek niet heel ingewikkeld. Miljuschka had dan ook snel door dat het 1750 moest zijn en ze maakte compagnon Nathan duidelijk dat het andere team waarschijnlijk geen idee had. Toch koos de voetballer ervoor om hen het getal te laten noemen. Rob had geen idee en Buddy weigerde iets te zeggen, waardoor er 1750 euro uit de pot bleef. De ultieme molactie van Nathan of een manier om Rob te testen? Toch raar voor een teamplayer die altijd voor het geld in de pot gaat. Van de andere kant zakte Rob eveneens genadeloos door het ijs.

Rotterdams accent

De laatste opdracht leek in die zin verhelderend. De kandidaten konden geld inzetten – 500, 1000 of 1.500 euro – wat zou worden verdubbeld als ze uit zes doosjes de drie wisten te kiezen waar geld in zat. De mol zou hen via de telefoon op het verkeerde been proberen te zetten. Miljuschka pakte het volle bedrag van 3.000 euro. Ook Buddy wist nog een aardig geldbedrag binnen te halen. De twee andere heren maakten er weer een potje van, maar vooral Nathan viel op. Ten eerste sprak hij maar heel kort met de mol, die hem met sterk vervormde stem advies gaf. Is dat, omdat hij zelf de Mol is en het gesprek anders te ingewikkeld wordt? Ook zeggen mensen een Rotterdams accent bij de mol te hebben gehoord, wat ook richting Nathan wijst.

Tenslotte is het nog zo dat Nathan keer op keer blijft benadrukken dat hij een teamspeler is die wil samenwerken om het beste resultaat te bereiken voor de hele groep. Alleen: Wie is de Mol? is geen voetbalwedstrijd en de deelnemers zijn geen team. Het zijn juist je tegenstanders en je doet mee om te winnen.

Hint naar Rob

Dat gezegd hebbende: Rob rijgt ook de ene na de andere mol-actie aaneen,, haalt nauwelijks geld binnen en wordt bovendien door alle kandidaten verdacht. Een hint die daarnaast nog richting de zanger wijst: Als je de spreuken, die de kandidaten aan het begin van de eerste aflevering te horen kregen van Rik, onder elkaar zet en je pakt steeds de twintigste letter (het is het twintigste seizoen) dan staat er: WIDM no nine. Dat kan verwijzen naar nummer 9. De negende persoon in de leader is Miljuschka, de negende persoon die zijn spreuk te horen kreeg is Rob, maar je kunt ook zeggen ‘no nine’ betekent ‘geen negen’ en dus een zes. Het rugnummer van Nathan is zes.

Het forum van Wie is de Mol? zit in meerderheid op Nathan, de kijker ook, de kandidaten zelf zitten op Rob. Aanstaande zaterdag tijdens de live uitzending in het Vondelpark zullen we het weten.

Ook op Twitter zijn fans verdeeld:

De makers sturen er op aan dat Rob de mol is. Dat doet me dan toch weer enorm twijfelen. Willen ze ons misleiden?



Ik wissel continu tussen Rob en Nathan. Nathan is wel echt mijn wensmol. Mol-vibes bij Rob. Ik weet het niet meer 🤷‍♀️ #widm @TrustNobodycast — Liefa Anderson 🌸 (@AndersonLiefa) March 8, 2020

Nathan, Mil en Buddy verdenken Rob en Rob verdenkt Buddy. Het zou wat zijn als Nathan de mol is en niemand hem verdenkt. #wieisdemol #widm #moltalk #widm2020 #widm20 — 𝙷𝚘𝚕𝚕𝚊𝚗𝚍𝟻𝟶𝟷 (@HabboHolland501) March 8, 2020

Rob is de mol. Of Nathan, maar dat gevoel heeft misschien te maken met dat ik dat zo leuk zou vinden! #widm — ⓜⓘⓡⓙⓐⓝ (@abc123mirjan) March 7, 2020