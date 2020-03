Zijn er dan nu eindelijk echt twee mollen in Wie is de Mol?

Je mag er eigenlijk niet meer over beginnen: de mogelijkheid dat er twee mollen zijn in Wie is de Mol? Toch zou het dit seizoen plots best eens kunnen. Waarom zou het jaarlijkse interview van de dagbladen met de Mol anders niet doorgaan?

Ieder seizoen opnieuw zijn er molloten die denken of hopen dat er twee Mollen zijn. Steeds is dat niet het geval. Argument daarvoor is onder andere dat het programma dan te complex wordt voor de redactie. Dit jaar werd de kans nihil geacht, omdat presentator Rik van de Westelaken zaterdagavond expliciet zei dat er één mol was en drie finalisten.

Maar toch beginnen fans nu te twijfelen. Belangrijkste reden is een mededeling van het AD dat het jaarlijkse interview met de Mol is afgezegd door Avrotros. Normaal gesproken mogen de dagbladen voorafgaand aan de finale onder strikte voorwaarden met de Mol spreken. Dit jaar niet. Is dat, omdat er twee Mollen zijn?

Verder is het natuurlijk opvallend dat er niet drie maar vier kandidaten in de finale staan. Een tweede Mol zou een logische verklaring zijn. Tenslotte is het nog zo dat het de twintigste editie is van het populaire programma en dus een jubileumseizoen. Dan mag je enig spektakel verwachten en dat is tot nu toe uitgebleven.

Als er twee Mollen zijn, die dat overigens niet van elkaar weten, is dat een geweldige ontknoping. Wellicht gaat het dan om zanger Rob Dekay en voetballer Nathan Rutjes, die verreweg het meest worden verdacht.

Zaterdagavond tijdens de live uitzending in het Vondelpark zullen we het definitief weten.