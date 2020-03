Confronterende video: Italianen vertellen wat ze 10 dagen geleden hadden moeten doen tegen het coronavirus

Een aantal Italianen maakt in een video pijnlijk duidelijk hoe niemand in het begin het coronavirus serieus nam. En wat daar de gevolgen van zijn. Tegen hun tien dagen jongere zelf (en dus tegen ons nu) zeggen ze: blijf binnen.

Landen als Frankrijk, Duitsland en waarschijnlijk ook Nederland lopen een dag of tien achter op Italië wat het aantal besmettingen betreft. In Italië is de situatie rampzalig. De ziekenhuizen liggen overvol en mensen zitten al dagen opgesloten in hun huizen.

Dat had misschien voorkomen kunnen worden als de Italianen eerder binnen waren gebleven. Een groep Milanese kunstenaars met de naam A THING BY heeft een video gemaakt waarin mensen hun tien dagen jongere zelf toespreken. Het filmpje is inmiddels bijna zes miljoen keer bekeken.