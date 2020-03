Weleens dronken olifanten gezien? Dit olijke duo liet zich de whiskey goed smaken

Twee Chinese olifanten zorgen voor grote hilariteit op Twitter. De dieren gingen zich te buiten aan liters whiskey en vielen toen dronken, maar tevreden in slaap in een maisveld.

Ze maakten deel uit van een groep van veertien olifanten die in de provincie Yunnan op zoek was naar voedsel. De meesten hielden het bij mais, maar twee olifanten ontdekten ergens een vat maiswhiskey. Die smaakte beduidend beter.

Volgens de politieagent die de foto’s maakte, hebben de dieren zeker dertig liter naar binnen gewerkt. “Ze waren compleet dronken en maakten zichzelf zo een van de schattigste internetsensaties in China”, aldus de agent.

Xishuangbana, Yunnan, China. 11 March, a herd of 14 elephants went to village. Looking for corn and other foodstuffs. Apparently, They also polished 30 KG of corn whisky!

Two of the males got completely drunk, and made themselves a pair of cutest internet sensation in China. pic.twitter.com/bflXHa8sST — HGS Dhaliwal (@hgsdhaliwalips) March 18, 2020

Oh to be a drunk elephant sleeping in a tea garden https://t.co/PXe1a5gVjP — kartinee (@martineekag) March 19, 2020

Dolphins in Venice, drunk #elephants, clear skies in China. Amazing what happens when people just chill for a couple weeks. https://t.co/ZAOpN7HDz8 — Eduard Fastovski (@eduard_codes) March 19, 2020

Yes these are drunk elephants ………. great story ……. #somethingdifferent https://t.co/33Fv7T8K9l — Deborah Verran (@VerranDeborah) March 19, 2020