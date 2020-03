Pieter Derks houdt in zijn column voor Radio 1 deze week een pleidooi voor verveling. “Het is volledig tegen onze natuur om thuis te niksen. We hebben jarenlang alles ingezet om verveling buiten de deur te houden,” zegt de cabaretier.

“De challenge is niet om bezig te blijven, de grootste challenge is om stil te zitten,” vindt Derks. “Voor wie een duidelijke richtlijn wil: zoek de verveling. We zullen het beest dat verveling heet recht in de ogen moeten kijken.”