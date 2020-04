Heel Holland Bakt straks met 1,5 meter afstand

Nederland gaat stukje bij beetje open, maar op 1,5 meter afstand.

Omroep MAX gaat een paar aanpassingen doen om deze zomer een nieuwe serie op te nemen, schrijft het AD.

De grootste wijziging die Omroep MAX moet doorvoeren is volgens directeur Jan Slagter het aanpassen van de baktent. ,,Die moeten we vermoedelijk iets langer maken, maar dat is mogelijk. Als dat het ergste is, dan valt het wel mee.”



Eind van het jaar zou het op tv moeten komen. Als de afstanden vergroot moeten worden, is iets meer ruimte in de tent noodzakelijk.



Juryleden Janny en Robèrt zullen niet meer schouder aan schouder proeven en presentator André van Duin zal de zenuwachtige kandidaten niet meer van dichtbij afleiden. ,,Allemaal goed te doen”, meent Slagter. ,,Het wordt veel ontsmetten en handen wassen.”