Aad van den Heuvel overleden (1935-2020)

Tv-presentator, televisiemaker en journalist Aad van den Heuvel is afgelopen week op 84-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie vandaag gemeld. Van den Heuvel, die al geruime tijd ziek was, is bekend van programma’s als KRO’s Brandpunt en Ook dat nog!. De uitvaart was zaterdag in kleine kring. Later volgt nog een herdenkingsbijeenkomst.

KRO-NCRV laat in een reactie weten: ,,Vandaag bereikte ons het droevige nieuws dat onze oud-collega Aad van den Heuvel is overleden. Aad was betrokken, veelzijdig en gepassioneerd en bovenal een doorgewinterde journalist in alles wat hij deed voor de KRO. Wij wensen zijn familie alle sterkte toe”.

De KRO maakt maandag een extra uitzending waarin wordt teruggekeken op het werk van Van den Heuvel.