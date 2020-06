Bloedstollend: Waaghals doet salto op rand van afgrond

Een salto maken is al een hele kunst, maar om dat op de rand van een afgrond te doen, is helemaal bloedstollend. De waaghals in dit filmpje komt er goed van af. Hij landt weer keurig op zijn voeten op de rots, maar het is bijna te eng om naar te kijken.

Het filmpje wordt desalniettemin veelvuldig bekeken. Sommigen vinden de man knettergek, anderen bewonderen zijn moed. Er zijn er ook die twijfelen aan de echtheid van de beelden. Het zou natuurlijk kunnen dat de afgrond in werkelijkheid maar een meter diep is.