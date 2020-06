Trump Jr. wil omver getrokken monumenten vervangen met standbeelden van zijn vader

In navolging van de Black Lives Matter-protesten hebben Amerikanen een aantal standbeelden omver getrokken van omstreden historische figuren als Christopher Columbus.

Maar gelukkig heeft Trump Jr. de oplossing: zonder een spoortje ironie stelt hij voor om de monumenten te vervangen door standbeelden van zijn vader. “Willen jullie onze monumenten redden? Laten we dan een beweging beginnen om elk standbeeld dat omver is getrokken tijdens de protesten te vervangen door een nieuw en steviger beeld van mijn vader,” schrijft hij ogenschijnlijk bloedserieus.

Want to save our monuments?



Let’s get a movement going to replace any statue torn down during these riots with a new and more sturdy statue of @realDonaldTrump.



The nonsense would stop instantly.