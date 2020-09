Instagrammer verliest 70.000 volgers omdat ze geen bikinifoto’s meer plaatst

Alle body positivity ten spijt, een ordinaire bikinifoto scoort nog altijd het best op Instagram. Presentatrice Geraldine Kemper gaf vorig jaar al eens toe dat de likes omhoog schieten als ze een foto van zichzelf in bikini plaatst. Influencer Sophie Gray ontdekte wat er gebeurt als je stopt met een beetje bloot op je plaatjes: ze verloor in één klap 70.000 volgers.

Pizza

Body positivity is een industrie op zich geworden op social media. Instagrammers buitelen over elkaar heen om te laten zien dat ze óók vetrolletjes, pukkels of rimpels hebben (als je goed zoekt). Die foto’s worden meestal vakkundig afgewisseld met kiekjes van dromerige stranden, waarop de influencers in een bevallige pose hun toch vrijwel perfecte lichaam laten zien.

Fitgirl Sophie Gray had er genoeg van en kondigde aan nooit meer een foto met veel bloot te plaatsen. Haar account zakte in een keer in van 430.000 naar 360.000 volgers. Op dit moment heeft ze zelfs nog maar 279.000 volgers. Ze vindt de plaatjes ‘schadelijk voor anderen’ en geeft toe dat ‘pizza en koekjes te lekker zijn om te laten liggen’.

Fitter en dunner

Tegen de Daily Mail zegt ze dat ze nu veel gelukkiger is. “Alles draaide om die foto’s. Ik maakte me constant zorgen over hoe ik eruit zag, want mijn inkomsten via dit kanaal hingen er van af. Ik zag welke foto’s beter scoorden. Ik zag wat mensen wilden zien: fitter, dunner, gespierder, perfect.”

Ze is nu geen fitnessblogger meer, hoewel ze nog altijd probeert gezond te leven. “Ik wil dat mensen blij worden door te zijn wie ze zijn,” zegt Gray. In haar nieuwe berichten toont ze een realistischer beeld van de werkelijkheid en bespreekt ze ook haar angsten en andere negatieve emoties.