Een paraglider sprong uit het vliegtuig, deed zijn parachute uit…en zette het doek in brand. In no time was er niets meer van over, de man denderde in een vrije val naar beneden. Gelukkig had hij nog een reserve parachute, waardoor hij toch veilig aan de grond kwam.

Kyle Marquart filmde zichzelf toen hij in de lucht boven Austin, Texas zweefde. Met een lichtpistool schoot hij de vlammen in zijn parachute. De stunt wordt de Canopy Burn genoemd.