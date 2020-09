Veel lof voor Gommers die heel lief was voor Famke ‘ik heb veel respect voor corona’ Louise

Het was even geleden dat Jinek zoveel #ophef wist te veroorzaken. Maar het gesprek gisteravond met Famke Louise en ic-baas Diederik Gommers valt zeker in die categorie, gezien de vele twitterberichten.

Zangeres en influencer Famke Louise kwam uitleggen waarom ze onder de hashtag #ikdoenietmeermee de samenleving níet opriep om de coronaregels te negeren, zoals ze suggereert in haar boodschap op social media. Ze bleek enkel meer respect te willen voor jongeren en anderen die zwaar getroffen zijn door de crisis. Zelf heeft ze ook veel respect, maar dan voor corona zelf, zo klonk het enigszins warrig.

De manier waarop Gommers en ook de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb het gesprek met haar aangingen, verdient volgens veel Twitteraars alleen maar lof. Ze bleven kalm uitleggen hoe belangrijk de coronamaatregelen zijn en bleven de stuntelige influencer serieus nemen. Want zoals Gommers gisteren bij Radio 538 zei: “We zijn geen China, we zijn van het polderen: wij maken elkaar duidelijk waarom we iets vinden en waarom we ergens voor kiezen.”

Natuurlijk toch gekeken naar Jinek. De manier waarop dhr Gommers en bm Aboutaleb op FamkeLouise reageerden is waar we ALLEMAAL heel veel van kunnen leren. — MeisjeMaatje (@LonnieMeisje) September 23, 2020

Toen jullie Diederik Gommers gister op tv rustig in gesprek zagen met Famke Louise dachten jullie toen niet bij jezelf: wat een goed voorbeeld, het was idd wel een beetje kinderachtig van me om zo op haar te haten en haar belachelijk te maken? — Nanda Oudejans (@NandaOudejans) September 23, 2020

Ben nog steeds niet bekomen van #jinek met Famke. Dat iemand zo door het ijs zakt. En hoe mama #jinek & vader Gommers daar op reageerden en heel beschermend bleven. Maar ook dat je iemand als Famke, die haar gedachtegoed zo slecht onder woorden kan brengen, niet in je team wil. — Stephan Fellinger (@Fellinger) September 23, 2020

Ja mensen, het gebeurt echt: Famke Louise gaat nu Diederik Gommers in de rede vallen. 🤦🏻 #Jinek — Bas Muijs (@Basmuijs) September 22, 2020

#jinek terugkijken! Hoe ga je om met kritiek van complotdenkers?



Zie hoe de redelijkheid van Diederik Gommers het beste antwoord is op de drift van Famke Louise.



Hij toont begrip voor het onbegrip: zo ziet empathie eruit.



En een standbeeld voor Diederik Gommers #communicatie https://t.co/SKqwBakOuQ — Paul Stamsnijder (@reputatiegroep) September 23, 2020

Diederik Gommers is het vaccin. Als we allemaal iets meer van hem zouden hebben dan zouden we ons een stuk veiliger voelen. Wat was hij weer respectvol, eerlijk, professioneel, verbindend en vaderlijk zorgzaam gister bij Jinek. Ik ben fan.#diederikgommers pic.twitter.com/CYaDw9AGkO — Mechtild Stultiens (@MStultiens) September 23, 2020

Je vergeet: “weetjuh” Maar ik vond het wel stoer dat ze er zat. Vele anderen waren gevraagd en durfden niet. Als Dhr Gommers haar straks een rondleiding geeft over de IC en in voor haar begrijpelijke taal uitleg geeft zal ze het uiteindelijk wel snappen. — Jolanda van Leersum (@JvanLeersum) September 23, 2020

Ja geweldig hè? Hij zat daar als een lieve vader zijn bange dochter te kalmeren en met zachte hand de goede richting op te duwen. Man met een groot verstand en een groot hart. — Inge Klinkert (@ingeklinkert) September 23, 2020

– We hebben gewoon een aantal vragen.

– Hier zijn de antwoorden.

– Ja maar daar gaat het niet om.#jinek #op1 — Sanne Wallis deVries (@SanneWallis) September 22, 2020

Famke ‘ik heb veel respect voor corona’ Louise, dames en heren #jinek pic.twitter.com/6JiVee5C0H — Daniël Verlaan (@danielverlaan) September 22, 2020

Famke Louise die Diederik Gommers de waarheid vertelt is toch een beetje alsof Dries Roelvink aan Bruce Springsteen uitlegt hoe je een optreden geeft. #jinek — Alex (@AlexEsselbrugge) September 22, 2020