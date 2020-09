Sander Schimmelpenninck: ‘Waarom moeten jonge mensen opdraaien voor een virus dat gevaarlijk is voor ouderen?’

Het fijne van Sander Schimmelpenninck (36) is dat hij veel dingen zeker weet. bijvoorbeeld wat er mis is met TV en social media. “De aandacht voor talkshowhosts is onder een bepaalde groep mensen bizar groot. Er bestaat online een parallelle werkelijkheid. Daarin zijn voornamelijk oude ­mannen de hele dag bezig hun mening te ­ventileren. Gek genoeg bepalen die nietsnutten in Hilversum best wel de sfeer. Het heeft me verbijsterd dat bij de NPO tot in de hoogste regionen naar dat geleuter wordt geluisterd. Oude mannen op ­inter­­­net, kijkcijfers, stukjes op Mediacourant.nl: het wordt allemaal veel te serieus genomen. Met als gevolg dat iedereen bij de omroep vooral met elkaar bezig is.” (Het Parool)

En daardoor gaat Op1 over niks. “Ik merkte alleen snel dat ik moeite had interesse op te brengen voor zaken die ik persoonlijk helemaal niet interessant vond. Of preciezer: ik moest best vaak gesprekken voeren met mensen over dingen die ik mateloos oninteressant vond.”

“Het dagelijkse nieuws wond me ook niet echt op. ‘Het gesprek van de dag’, wordt dan gezegd. In de praktijk komt dat neer op eendimensionaal navertellen wat eigenlijk al bekend is. Een tekort aan mondkapjes? Dan moest ik ’s avonds met een aardige mevrouw uit Nieuwegein nog eens praten over hoe dat is, een tekort aan mondkapjes. Ik moest mezelf dan echt bij de les houden. Omdat het niet over duiding ging of over de achtergronden, maar puur om wat aan de oppervlakte lag.”

Daar kwam hij – verrassend – pas achter toen hij het programma al een tijdje presenteerde.

“Dat is, denk ik, de tragiek van ouder ­worden: erachter komen dat iedereen maar wat doet. Zeker in de media, door de digitalisering gedwongen de koers te ­wijzigen, komen conservatievere krachten bovendrijven. De angst voor echte verandering is groot. Daarbij veroudert het ­kijkerspubliek. Het aanbod wordt daarop afgestemd: middle of the road en klein­burgerlijk.”

Hij kon ook zijn ‘dor hout’-theorie over corona niet kwijt. “Zeker in de beginperiode van corona heeft Op1 heel voorzichtig geopereerd. Gezagsgetrouw. Voor kritische geluiden was geen ruimte. Ik appte de redactie rond 15 maart al de vraag waarom we de ouderen niet beschermen, zodat de rest van Nederland min of meer kon doorleven – ook om te voorkomen dat we economisch volop geraakt zouden worden. Dergelijke voorstellen werden compleet genegeerd. Dan zat ik daar weer met die Ab Osterhaus, die me ook niet kon uitleggen waarom jonge mensen moesten opdraaien voor een virus dat hoofdzakelijk voor ouderen een bedreiging is.”