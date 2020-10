Journalist geschorst omdat hij masturbeerde tijdens online vergadering

De Amerikaanse journalist Jeffrey Toobin masturbeerde tijdens een online meeting met collega’s op Zoom. Het kwam hem op een schorsing te staan van zijn werkgever The New Yorker. Weer typisch een gevalletje van: ‘Ik wist niet dat de camera aan stond’.

Gisteren maakte Vice bekend dat Toobin, die al meer dan 25 jaar voor het Amerikaanse magazine werkt, eerder deze maand was betrapt toen hij aan het masturberen was, terwijl hij deelnam aan een online vergadering. “Ik dacht dat de camera uitstond”, zegt de journalist. “Ik bied mijn excuses aan, zowel aan mijn vrouw en familie als aan vrienden en collega’s. Ik dacht dat niemand mij kon zien.” Hij spreekt van een ‘gênante domme fout’.

Jeffrey Toobin is een van de bekendste juridische journalisten van de VS. Hij is ook analist bij CNN, waar hij ‘vrij heeft gevraagd omdat hij zich momenteel bezighoudt met een persoonlijke kwestie’. Volgens de zender zal hij voorlopig niet te zien zijn. The New Yorker heeft hem geschorst en stelt een onderzoek in naar de kwestie. Toobin is ondertussen trending op Twitter.