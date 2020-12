Gortdroge nieuwjaarswens van Groningse burgemeester gaat viraal: “Het was enorm genieten dit jaar”

Burgemeester Koen Schuiling zorgt voor hilariteit op sociale media met zijn nieuwjaarswens. “Wij wisten dat jullie in Groningen droogkloten waren maar nu weten we het zeker. Echt toppie!” klinkt het in de reacties.

De Groningse burgervader zit met oorwarmers op in zijn tuin met een mok in de hand waarop Dromer staat. “Het was enorm genieten het afgelopen jaar”, begint hij. Hij spreekt van een ‘extra speciale jaarwisseling’, terwijl hij een berg poedersuiker over zijn oliebollen gooit. Schuiling belt nog met ‘neef’ en burgemeester van Leeuwarden, Sybrand Buma, die onverstaanbaar Fries praat.

Zijn vuurwerk is een confettikanon. “Leuk idee zeiden ze, maar… wat een rotzooi”, moppert hij al stofzuigend. “Denk ook een beetje aan elkaar,” klinkt het tot besluit en: houd het klein.