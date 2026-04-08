Beau rent woest redactie Pauw & De Wit op: hij wil een baan!

Beau van Erven Dorens is woest de redactie van concurrent Pauw & De Wit op gerend om te vragen of ze nog een presentator nodig hebben, stelt Angela de Jong in haar Podcast.

Beau is afgedankt bij RTL met het verdwijnen van de late night talkshow. Rneze Klamer mag het in zijn eentje gaan doen. Tan en Van Erven zijn afgedankt en daar zijn ze heel boos over.

Angela de Jong stelt dat met name Beau echt in alle staten is. “Ik kreeg het verhaal van de week dat hij maandag de redactie van Pauw & De Wit op is gestormd, Beau, omdat hij zo boos is op wat hem aangedaan is door RTL en door Renze , dat hij vroeg of ze daar nog een plekje was voor hem. Of ze daar nog een presentator zochten.”