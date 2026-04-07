Mag natte was een nacht in de wasmachine blijven?

Je voelt je misschien een beetje schuldig als je 's avonds geen zin meer hebt om de natte was uit de machine te halen. Maar dat is niet nodig.

Mag natte was blijven staan?

Een nacht in de wasmachine is doorgaans geen probleem, zolang de ruimte niet heel warm is.

Laat was liever niet langer dan 8 à 12 uur nat liggen om muffe geurtjes en schimmel te voorkomen.

Hoe weet je of het nog kan?

Ruik aan de was: fris is oké, muf betekent opnieuw (kort) wassen.

Ruikt het lichtjes muf, dan kan even laten luchten en daarna drogen soms al volstaan.

Zo voorkom je stinkende was