Mag natte was een nacht in de wasmachine blijven?

Je voelt je misschien een beetje schuldig als je 's avonds geen zin meer hebt om de natte was uit de machine te halen. Maar dat is niet nodig.
Mag natte was blijven staan?
Hoe weet je of het nog kan?
- Ruik aan de was: fris is oké, muf betekent opnieuw (kort) wassen.
- Ruikt het lichtjes muf, dan kan even laten luchten en daarna drogen soms al volstaan.
Zo voorkom je stinkende was
- Haal de trommel zo snel mogelijk leeg, of gebruik een timer zodat het programma eindigt wanneer jij thuis of wakker bent.
- Doseer wasmiddel correct en gebruik liefst geen sterk geparfumeerd middel, dan merk je geurtjes sneller op.
- Maak je wasmachine geregeld schoon (reinigingsprogramma, deur en rubber afdrogen) om hardnekkige geuren voor te blijven.