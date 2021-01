Jort Kelder beledigt Pete Hoekstra in Op1: “Dit was erg onbeschoft”

De sfeer was om te snijden gisteravond bij Op1. De Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra zat aan tafel om te praten over de rellen in de VS. Na een opmerking van presentator Jort Kelder laat de rechtse Republikein een ijzingwekkende stilte vallen: hij is ernstig beledigd.

“Jullie maken er zo’n drama van”, zegt Hoekstra, die doet alsof de bestorming van het Capitool nu ook weer niet zó raar is. Jort reageert: “Elke vier jaar een rel bij het Capitool? Nee nee nee.” Daarna blijft het seconden lang stil. De ambassadeur is zo beledigd dat hij geen woord kan uitbrengen.

Even later als Jort het goed wil maken, reageert Hoekstra bits. “Ik wil geen cadeautje. Het cadeau dat ik erg zou waarderen, is eerlijkheid en een fatsoenlijke behandeling. Ik vind het onbeschoft en ik ben beledigd.”