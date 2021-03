Grappen over vastgelopen Ever Given: ‘Zucht van verlichting in de Action’

De Ever Given, die al dagen het Suezkanaal blokkeert, drijft weer, althans de achtersteven. Daardoor is het schip 20 graden gedraaid. De voorsteven zit nog muurvast, aldus Boskalis-topman Berdowski. Die hoopt het bedrijf los te trekken als het opnieuw hoogwater wordt.

Ondertussen regent het grappen op social media over de vastgelopen Ever Given:

Deze is ook leuk en nog eens leerzaam ook! #suezkanaal #EVERGIVEN https://t.co/SrVHj7udMI — Martin van Neck (@martinvanneck) March 29, 2021

Fijn dat ie weer los is in het Suezkanaal maar Spaarndam zit er nu maar mooi mee opgescheept. #EVERGIVEN pic.twitter.com/lHklpVkKpl — Michiel Bassant (@MichielBassant) March 29, 2021

De Amerikanen maken er weer een show van …. Sun Tzu in Egypte. #EVERGIVEN #Evergreen pic.twitter.com/qDyr7BHqIU — Ruud Plomp (@RuudPlomp) March 27, 2021

Vrouw van kapitein #EVERGIVEN vraagt aan haar man om snel naar huis te komen #SuezBLOCKED pic.twitter.com/LiCFPz8V8q — Wevelgemnaar (@Wevelgemnaar) March 27, 2021

Een zucht van verlichting rolt door de Action.. https://t.co/tfTHjAU4SV — Carl Königel 🇦🇶🇬🇱 (@CarlKonigel) March 29, 2021