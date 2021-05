NPO vindt kijker te oud; succesprogramma’s sneuvelen

Andere Tijden, Opsporing Verzocht, Radar. Het zijn geliefde programma's bij veel kijkers. Maar die kijkers zijn te oud. Plannen om de formats te wijzigen, zendtijd in te korten of afleveringen te schrappen leiden tot grote onrust in Hilversum.

Andere Tijden verdwijnt helemaal, andere programma's moeten drastisch op de schop of worden minder vaak uitgezonden.

Wereldwijd zweren jongere kijkers het lineair kijken af. Ze kijken wanneer zij willen en vaak online. Maar de NPO denkt dat de terugloop aan de programma's ligt. Het is niet moeilijk te voorspellen dat het maken van meer jongerenprogramma's dus tot nog minder kijkers zal leiden