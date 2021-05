Voor wie klaagt over de Nederlandse media: een lijstje van landen met de meeste persvrijheid

De 'mainstream media' kwamen het afgelopen jaar regelmatig onder vuur te liggen. De NOS besloot zelfs het logo van de busjes te halen, omdat medewerkers bedreigd werden. Maar eigenlijk mogen Nederlanders niet klagen over de media.

Volgens de World Press Freedom Index 2021 van de Reporters Without Borders (Verslaggevers Zonder Grenzen) is in 73 procent van de 180 landen de 'journalistiek, het belangrijkste vaccin tegen desinformatie, geheel of gedeeltelijk geblokkeerd.' De NGO die onderzoek doet naar persvrijheid legt uit: "De data tonen een dramatische verslechtering van de toegang tot informatie en een toename van obstakels voor goede berichtgeving. De coronapandemie is gebruikt als grond om journalisten de toegang tot informatiebronnen te ontzeggen en verslaggeving in het veld te bemoeilijken. Vooral in Azië, het Midden-Oosten en delen van Europa was het lastiger voor journalisten om hun werk te doen."

Eritrea heeft de minste persvrijheid ter wereld, maar ook in landen als China, Egypte en Libië is het beroerd gesteld met de vrije pers. Binnen Europa scoren vooral Hongarije en Polen slecht. Wereldwijd is er de meeste persvrijheid in Noord-Europa. Noorwegen, Finland en Zweden staan op de plekken 1, 2 en 3 gevolgd door Denemarken, Costa Rica en Nederland. Ook in België, Ierland, Portugal en Zwitserland is de persvrijheid dik in orde.