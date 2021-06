Influencer doet alsof ze business class vliegt, medepassagier onthult bedrog

Oceane El Himer deed alsof ze business class naar Monaco vloog, maar viel hard door de mand, nadat een medepassagier een foto plaatste die aantoonde dat de 27-jarige influencer gewoon in economy class zat.

'Next stop - Monaco. Je fly toute la night’, stond er bij het kiekje waarin El Himer poseert in de business class van een vliegtuig. Wat ze er vergat bij te vertellen, is dat ze alleen maar stiekem een foto daar heeft gemaakt en daarna terugsnelde naar de goedkopere zitplaatsen van het toestel.

De vrouw die in Dubai woont en 847.000 volgers heeft, kreeg er flink van langs online. "Sociale media zijn een ziekte. Mensen liegen voor aandacht en willen zo carrière maken”, schrijft iemand. Een ander vindt: "Bizar om te zien hoe mensen tot het uiterste gaan om indruk te maken op anderen, die niets toevoegen aan hun leven.”

It’s actually a mental illness pic.twitter.com/XYwvZtJ62l — Kev-Prince Kombi (@KevKombi) June 1, 2021

Het is niet de eerste keer dat een influencer op deze manier door het ijs zakt. Instagram-beroemdheden zijn er al vaker op betrapt dat ze bijvoorbeeld helemaal niet in een exotisch oord zijn, terwijl ze er wel foto's van plaatsen. Ook huren ze soms voor een paar uurtjes een privéjet, die aan de grond blijft staan, om foto's te maken waarop ze doen alsof ze met een privévliegtuig reizen.