Carrière Janine Abbring ooit bijna gesmoord door moedervlekken

De televisiecarrière van Janine Abbring )Zomergasten) is ooit bijna in de kiem gesmoord door oud-journaallezer Harmen Siezen. “Ik moet even vertellen hoe het ging. Ik werkte bij de regionale omroep. Ik ben begonnen bij RTV Noord in Groningen en daar heb ik ook heel veel geleerd. Daar maakte ik eerst radio en toen wilde ik heel graag televisiemaken,” vertelde ze bij Humberto Tan.

Janine kreeg toen samen met een aantal mannelijke presentatoren een presentatiecursus van Harmen Siezen. “We moesten een VHS-tape maken met je presentatiemateriaal. Op de dag van de cursus werd iedereen z’n bandje in de videorecorder gedaan en toen kreeg je feedback over ademhaling, interviewtechnieken en weet ik veel wat.”

“Harmen zei: ‘Ja, we zitten hier natuurlijk om eerlijk te zijn, om eerlijke feedback te geven, dus ik ga het ook recht door zee tegen je zeggen, maar ik weet niet of jij geschikt bent voor televisie, want je hebt veel te veel moedervlekken in je gezicht. Het leidt enorm af.'”