‘Diederik Gommers is verslaafd aan talkshows’

Diederik Gommers is een hardnekkige bijwerking van corona. In juli zei hij dat hij nooit meer in een praatprogramma te gast wilde zijn. Heerlijk, leek hem dat. “Ik heb mijn vrouw gevraagd ‘zorg dat ik niet toch ergens ja op zeg’. Ze vindt dat ik te makkelijk ja zeg, dus heb ik haar gevraagd mij te helpen.”

Tv-recensent Han Lips van Het Parool stelt vast dat het Gommers niet is gelukt. Als een talkshowredactie belt heeft hij geen verweer. Compleet willoos is hij dan. En dus ging het weer mis. Interventies van zijn vrouw ten spijt zat hij gisteravond bij Op1. En de week ervoor ook. En een week daarvoor bij Humberto.

Dat Gommers gedurende de lange maanden van corona al menigmaal van mening veranderde zit hem kennelijk niet dwars en de interviewers vallen hem ook niet lastig.

Han Lips oppert dat Gommers een ijdeltuit is. Of dat hij milde trekken van een messiascomplex vertoont: tegen wil en dank móét hij de natie door deze coronacrisis leiden, hij wil niet op televisie, maar wordt naar het front geroepen.

De zorg: stel dat corona ooit bedwongen wordt, wat moet Gommers dan? Zelf heeft hij geopperd dan minister te worden.