Het echte verhaal achter de meest huiveringwekkende foto van 9/11

De fotograaf achter een van de meest iconische beelden van 11 september 2001 vertelt over de achtergrond van de Falling man op de 20ste verjaardag van de terreuraanslagen.

Richard Drew had geen idee dat hij die dag op het punt stond een van de meest meeslepende en controversiële foto's in de geschiedenis te maken.

Drew, een AP-fotograaf, fotografeerde een zwangerschapsmodeshow voor New York Fashion Week in Bryant Park, in het centrum van de stad, toen hij een tip kreeg van een CNN-cameraman dat er net een vliegtuig was aangevlogen tegen de noordelijke toren van de Twintowers. Zestien minuten later zou een andere de zuidelijke toren inslaan.

Hij nam een ​​gok en liep naar de metro.

Wat hij zag toen hij tevoorschijn kwam, op een steenworp afstand van het World Trade Center, was totale chaos. Beide gebouwen stonden in brand. Rook vulde de lucht. Hij had geen idee dat er een tweede vliegtuig was geraakt totdat hij tussen een politieagent en een Emergency Medical Technician (EMT) stond.

'De officier zei dat het tweede vliegtuig 'een groot vliegtuig' was,' herinnerde Drew zich.

Toen hij zag hoe de horror zich voor zijn ogen voltrok, begon hij foto's te maken.

Veel overlevenden zeggen dat de uit de lucht vallende lichamen een van hun meest angstaanjagende herinneringen is.

De noordelijke toren hield het 102 minuten vol. Mensen sprongen constant, consequent, al die tijd. De meesten sprongen van de noordelijke toren; een handvol uit het zuiden.

Beelden waren over de hele wereld te zien, maar Drew maakte één foto als geen ander: The Falling Man.