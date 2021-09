Geestige Lucky TV over mislukt interview Jinek met Daniel Craig (James Bond)

Eva Jinek kreeg tien minuten om via Zoom te praten met Daniel Craig, vanwege de release van de nieuwste Bond-film. Heel veel andere journalisten kregen ook 10 minuten en Eva wilde unieke vragen stellen. Ze had iets bedacht over de overeenkomst tussen heel lang wachten tot een film uitkomst en negen maanden wachten tot een kind geboren is. Zoiets. Craig snapte het niet, of wilde het niet snappen, dus van de tien minuten ging aardig wat tijd zitten in verwarring. Uitstekend samengevat door Lucky TV.

