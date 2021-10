Netflix verdient 900 miljoen dollar met Squid Game

Netflix heeft berekend dat de hitserie Squid Game het bedrijf een waarde oplevert van $ 900 miljoen. De Zuid-Koreaanse serie kostte ruim 2 miljoen dollar per aflevering, om te produceren. Bij elkaar kostte het project $ 21,4 miljoen om te maken. Dat is voor een succesvolle serie een schijntje. Netflix berekent in een intern document dat de waarde voor het bedrijf 900 miljoen dollar hoger is.

De Zuid-Koreaanse show gaat over mensen met schulden die een dodelijke wedstrijd aangaan om een ​​geldprijs.

Ongeveer 132 miljoen mensen hebben in de eerste 23 dagen van de show minstens twee minuten naar "Squid Game" gekeken, waarmee het Netflix-record van "Bridgerton" werd verbroken.