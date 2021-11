Voorzitter omroep Ongehoord Nederland blijkt een antisemiet

Taco Dankers, het machtigste lid van de nieuwe omroep Ongehoord Nederland haat joden en denkt dat het joden zijn die de komst van grote aantallen vluchtelingen naar Europa organiseren. Dat ontdekte NRC.

De komst van grote aantallen vluchtelingen naar Europa? Georganiseerd door Israël en door Joden in andere landen, die blanke samenlevingen willen verzwakken. Het Nederlandse slavernijverleden? Komt voor 50 procent voor rekening van Joden.

Ongehoord Nederland wil, zoals directeur Karskens steeds zegt, „de andere kant van de bol belichten”. Aan de hand van politiek incorrecte uitingen en met ruimte voor dwarse denkers. Dat voornemen lijkt bij de voorzitter van de Raad van Toezicht in goede handen. Hij heeft openlijk standpunten die 75 jaar zelden meer worden gehoord.

Dankers zit in de leiding van een rechts-radicale denktank die geregeld antisemitische teksten verspreidt. Nationaal Coördinator Antisemitisme Bestrijding Eddo Verdoner zegt dat hij „in overleg” wil met het Openbaar Ministerie over de „pure haat” die verspreid wordt door deze stichting, Gefira. Hij doelt bijvoorbeeld op het septemberbulletin van Gefira, „een manifest dat zo uit de Tweede Wereldoorlog lijkt te komen”. Verdoner roept op tot „directe actie”.

Bij de nieuwe publieke omroep ON!, die per 1 januari mag uitzenden, was Dankers tot dit najaar ook voorzitter van de ledenraad. Hij bewaakt als voorzitter van de Raad van Toezicht de koers van de omroep en gaat over het functioneren van de directie, onder wie boegbeeld Arnold Karskens. Ook houdt Dankers straks supervisie over de besteding van minimaal 3,6 miljoen per jaar publiek geld voor de omroep. De ledenraad benoemt de toezichthouders.