John de Mol en zoon opgeschrikt door vliegtuigje namens Shima Kaes

Boven de studio's van Talpa in Hilversum en Amsterdam vlogen gisteren reclamevliegtuigjes die blijkbaar bestemd waren voor John de Mol en/of zijn zoon Johnnie. ‘Aachboun zoekt John de Mol’, stond er op het ene vliegtuigje. En op het andere: ‘NL tegen misbruik en geweld.’

De boodschap is kennelijk afkomstig is van Karim Aachboun, de juridisch adviseur van Johnny de Mols ex-vriendin Shima Kaes. Zij stelt dat de Johnnie haar mishandeld heeft en heeft aangifte gedaan van poging tot doodslag. De familie De Mol heeft aangifte gedaan tegen zowel Karim als Shima wegens poging tot afdreiging. Ze zouden uit zijn op geld.

The Mic High Club Luchtvaart Podcast heeft de vliegtuigjes ook gespot. “John de Mol is blijkbaar onbereikbaar!”, analyseert de podcast. “Eén van de toestellen is een oude bekende: de knalgele PH-ZVC vloog eerder voor Wappie Air (vanaf Teuge).”