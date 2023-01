Bij grootste wetenschappelijke tijdschrift van Nederland staat ‘kwakzalver’ aan het hoofd

Quest, lange tijd het grootste populairwetenschappelijke tijdschrift van Nederland, verkeert momenteel in zwaar weer. De redactie is weggelopen, nadat de uitgever een nieuwe hoofdredacteur had aangesteld, die er nogal onwetenschappelijk gedachtegoed op nahoudt.

Van de negentien medewerkers zijn er na een reorganisatie van uitgeverij Hearst dertien vertrokken, onder wie de zeven redacteuren. De Volkskrant sprak met enkelen van hen. Ze willen anoniem blijven.

Aardig doen tegen rijst

"De werksfeer bij Quest was altijd uitstekend. Zelfs toen de cijfers minder werden heerste op de redactie een heel gezond werkklimaat. Dat veranderde plotsklaps in september", begint een redacteur te vertellen. Oorzaak was de keuze van de directie voor hoofdredacteur Lyn Kuyper, waar de redactie niet achter stond.

Zij bleek namelijk actief op Instagram onder de naam The energy feed. Op dat account schrijft Kuyper bijvoorbeeld dat rijst sneller gaat schimmelen als je er onaardig tegen doet. Ook was ze positief over de BMR-methode, een pseudowetenschappelijke manier waarmee je je lichaam en geest zou kunnen resetten, wat dat ook mag zijn. Bovendien was ze 'coach' bij de onwetenschappelijke leefstijlgroep ‘OERsterk’, schrijft de Volkskrant.

Kwakzalver

De redactie vond dat dit soort zweverige onzin niet past bij het wetenschappelijke Quest. Een redacteur reageert: "Ik vind het onbestaanbaar dat je in tijden van maatschappelijke polarisatie en openlijke twijfel aan de wetenschap iemand aan het roer zet van het grootste populairwetenschappelijke tijdschrift van Nederland die er zúlke denkbeelden op nahoudt. We maakten ons zorgen wat er zou gebeuren wanneer de buitenwereld te weten zou komen dat Quest geleid wordt door een kwakzalver."

Daarop stuurde de redactie een brief naar de directie, waarin onder meer stond: "Wetenschappelijk onderbouwd, betrouwbaar: dat zijn kernwaarden van Quest. De redactie vindt dat deze kernwaarden ondermijnd worden door het aanstellen van een hoofdredacteur die onwaarheden verspreidt alsof het feiten zijn."

Maar ondanks herhaalde pogingen om van de hoofdredacteur af te komen, hield uitgever Hearst voet bij stuk, onder het mom van inclusiviteit en diversiteit. De redactie, die werd gevraagd om te solliciteren op een viertal nieuwe functies, besloot dat niet te doen. Ondertussen verschijnt Quest onder leiding van de nieuwe hoofdredacteur Kuyper en geschreven door freelancers.