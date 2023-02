AVROTROS-directeur kraakt talkshows van NPO

AVROTROS-directeur Eric van Stade vindt de talkshows van de Publieke Omroep verschrikkelijk. 'Talkshows zijn een meningencircus, ze schaden de publieke omroep'

‘Ik zou graag talkshows willen zien, waarin mensen met verstand van zaken vertellen wat ze van iets vinden, omdat ze ervoor gestudeerd hebben, zonder dat een populaire zanger met een kwinkslag alles wat die wetenschapper zegt tot niéts maakt’. Dat vindt hij verschrikkelijk, zo zegt hij met nadruk tegen Spreekbuis.

Talkshows zoeken niet naar informatie, maar naar tegenstellingen en ophef. ‘Het is zo lekker om tegenpolen tegenover elkaar te zetten. Want het scoort als twee mensen boos op elkaar worden. Maar daar wordt niemand beter van’.

‘In onze eigen talkshows hebben we het over onze eigen programma’s en wat ze gescoord hebben. Treuriger wordt het niet’

Van Stades AVROTROS doet niet mee aan de NPO-talkshows en steekt geld in energie in EenVandaag, het dagelijkse programma dat informeert in plaats van opinieert.