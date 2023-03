Zo verlaat je stiekem een WhatsApp-groep

Je zit in een WhatsApp-groep waar je last van hebt; bijvoorbeeld omdat sommige deelnemers aan de groep voortdurend berichtjes plaatsen, zodat je steeds moet kijken wat er is.

Maar de groep verlaten heeft zo zijn nadelen: iedereen krijg een bericht 'Desiree heeft de groep verlaten'. En dan maak je een slechte indruk, of je krijgt allemaal berichtjes in een-op-een WhatsApp wat er is en waarom je de groep uit bent.

Er helemaal uit gaan, dat kan helaas niet ongezien. Wat je wel kan doen, is de groep dempen. Dan krijg je echter nog wel berichten. Maar je kan nog verder gaan, demp de groep en archiveer deze. Dan verlaat je de groep niet officieel, maar je ziet geen berichten meer binnenkomen. Ook zien de andere leden in de groep niet dat je de groep hebt ‘verlaten’. Selecteer de groepschat. Druk op Opties > Dempen. Selecteer hoelang je de meldingen wilt dempen. Druk op OK.