Smaakt Wie is de Mol? naar meer? In België start nu een nieuwe serie, gratis te zien op NPO Start

Mocht je nog niet verzadigd zijn van de intriges, bondjes en molacties na de ontknoping van seizoen 24 van 'De Mol', dan kun je meteen doorgraven in het nieuwe Belgische seizoen. De opzet lijkt erg op 'onze' versie, maar er zijn ook een aantal interessante verschillen.

Het spel wordt door onze zuiderburen vaak nog wat scherper gespeeld dan hier. De kandidaten zijn namelijk geen bekende Belgen, maar onbekende deelnemers die zich hebben opgegeven en door een zware selectieprocedure zijn gekomen. Ze hoeven zich niet druk te maken om imagoschade en gaan vol voor het geld.

Het ging er vorig jaar zo pittig aan toe, dat de Mol vroegtijdig de handdoek in de ring moest gooien, hij kon de druk niet meer aan. Een unicum in de historie van Wie is de Mol?

De eerste aflevering is op 19 maart te zien op de Belgische commerciële kanalen Play4 en GoPlay en de volgende dag gratis te streamen op NPO Start. Het seizoen speelt zich af in de Amerikaanse staat Arizona en staat garant voor spektakel, bondjes, verraad, puzzels, adrenaline en bovenal de zoektocht naar de Mol.

Op het officiële Instagram-account worden de negen (of tien?) kandidaten aan je voorgesteld: