‘Matthijs van Nieuwkerk, volg niet het voorbeeld van Tom Egbers!’

Matthijs van Nieuwkerk heeft vast met meer dan gemiddelde nieuwsgierigheid gekeken naar de televisiebiecht van Tom Egbers. En naar het effect daarvan. Dat laatste valt niet mee. Hij erkende de feiten die we al kenden uit De Volkskrant. En voegde er nog wat aan toe.

Tv-maker Bert van der Veer denkt dat van Nieuwkerk er goed aan doet om niet Toms voorbeeld te volgen. “Tot Tom Egbers bij Khalid aanschoof was ik eigenlijk van mening dat het verstandig is vlot en uitgebreid te reageren als je in diskrediet bent geraakt. Blussen die brand. Matthijs deed dat niet en dat betreurde ik", zegt hij in zijn podcast. “Tom Egbers motiveerde zijn optreden: hij was na 40 jaar Studio Sport niet van plan door de achterdeur te verdwijnen. Begrijpelijk. Maar met details over je affaire en de nasleep? Spijt ziet er vaak lelijk uit en wordt doorgaans in twijfel getrokken (drie jaar alleen gezoend?). Dus ja, zeg maar niets meer.”

“Hopelijk broedt Matthijs op een comebackproject. Of hij wordt boekenrecensent van Het Parool, dat kan ook.”