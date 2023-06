Instagram is basis van netwerk van pedofielen

Uit onderzoek door The Wall Street Journal en onderzoekers van Stanford University en de University of Massachusetts Amherst is gebleken dat Instagram een ​​netwerk van accounts promoot die zijn gewijd aan het in opdracht geven en kopen van inhoud met seks met minderjarigen.

De algoritmen van Instagram verbinden en leiden pedofielen naar verkopers van inhoud via aanbevelingssystemen die gericht zijn op het koppelen van gebruikers met specifieke interesses.

Geseksualiseerde accounts op Instagram gebruiken expliciete hashtags om kinderseksmateriaal te koop aan te bieden, waarbij vaak wordt beweerd dat ze 'door de kinderen zelf worden beheerd'.

Accounts die ongeoorloofd seksmateriaal aanbieden, plaatsen doorgaans "menu's" met inhoud en nodigen kopers uit om specifieke handelingen te verrichten, waaronder video's van kinderen die zichzelf verwonden en seksuele handelingen verrichten met dieren.

Instagram heeft zowel de regels van Meta als de federale wet geschonden door inhoud met seks met minderjarigen te promoten.

Meta heeft problemen met haar handhavingsoperaties erkend en heeft een interne taskforce opgericht om de problemen aan te pakken.

Instagram heeft duizenden hashtags geblokkeerd die kinderen seksualiseren en werkt eraan om te voorkomen dat zijn systemen gebruikers aanbevelen om te zoeken naar termen die verband houden met seksueel misbruik of om in contact te komen met potentieel pedofiele volwassenen.

Onderzoekers en experts hebben grootschalige gemeenschappen geïdentificeerd die crimineel seksueel misbruik promoten op Instagram en schatten dat het aantal accounts dat voornamelijk dergelijke inhoud volgt in de hoge honderdduizenden tot miljoenen loopt.

Het probleem van Instagram ligt in de functies voor het ontdekken van inhoud, aanbevelingssystemen en het vertrouwen op zoeken en koppelen van accounts, die de verspreiding van ongeoorloofd materiaal vergemakkelijken.

Het platform heeft moeite om zoekwoorden en hashtags die verband houden met uitbuiting van kinderen te overzien, hoewel er inspanningen worden geleverd om dergelijke termen te verbieden.

De pedofiele accounts van Instagram vermengen brutaliteit met oppervlakkige pogingen om hun activiteit te verhullen, waarbij emoji's als code worden gebruikt en in biografieën de voorkeursvormen van betaling worden aangegeven.

Een blik op contact met een account in de pedofiele gemeenschap van Instagram kan ervoor zorgen dat het platform gebruikers aanbeveelt lid te worden van de gemeenschap.

Meta is van plan ongepaste aanbevelingen aan te pakken en de veiligheid van kinderen te verbeteren als onderdeel van de nieuw gevormde taskforce.

De aanbevelingen van Instagram zijn gebaseerd op gedragspatronen in plaats van op specifieke interesses, waardoor de pedofiele gemeenschap hechte netwerken heeft kunnen vormen.

Meta's geautomatiseerde screening op bekende inhoud van uitbuiting van kinderen kan geen nieuwe afbeeldingen of pogingen om reclame te maken voor de verkoop ervan detecteren, waardoor een meer proactieve benadering van het opsporen en verstoren van pedofiele netwerken vereist is. Beoordeel ons!