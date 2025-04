Ooit bestond TV amper, laat staan spotjes. Spotjes zijn nu overal, net als reclame en de invloed van reclame op ons leven, op wie we zijn en wat we doen kan nauwelijks overschat worden. De commercial werd op 1 juli 1941 uitgezonden op een TV-station in New York. Vermoedelijk konden 4 huishoudens hem zien. Er werd in totaal 9 dollar voor betaald.