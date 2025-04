Pernod verkoopt minder cognac door Chinese heffingen

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - Het Franse drankenconcern Pernod Ricard heeft een slecht financieel kwartaal gedraaid. Dat kwam vooral doordat de belastingvrije verkopen in China sinds december zijn geblokkeerd als onderdeel van antidumpingmaatregelen. Ook stonden de resultaten onder druk door omzetdalingen in Duitsland en Spanje en de late paasperiode dit jaar.

De producent van onder meer Martell cognac, Absolut vodka, Jameson whiskey en Malibu likeur zag de omzet in het voorbije kwartaal met 3 procent dalen. Analisten rekenden in doorsnee op een kleinere afname.

China voerde vorig jaar hogere importheffingen in op Europese cognac, als vergelding voor de verhoogde importtarieven in de Europese Unie voor elektrische auto's. Daardoor liep de cognacverkoop van Pernod Ricard in China verder terug. Die markt staat al langer onder druk door de zwakke economische omstandigheden.