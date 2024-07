Het nieuwe programma van Eva Jinek gaat geen Jinek heten, maar Eva

De nieuwe talkshow van Eva Jinek , die vanaf 2 september van maandag tot en met donderdag te zien is bij NPO 1, heet Eva. Verrassend, tot nu toe gebruikte de presentatrice altijd haar achternaam als uithangbord.

Eerder was er ophef over de kosten van het programma. Alleen al het feit dat de dagelijkste talkshow van AvroTros straks vanuit Amsterdam wordt uitgezonden in plaats van het Mediapark waar een studio met de BNNVara-talkshow van Sophie Hilbrand en Jeroen Pauw kan worden gedeeld, drijft volgens insiders de prijs in Hilversum met bijna 2 miljoen euro per seizoen op. NSC-Kamerlid Nicolien van Vroonhoven wil daarover nog tekst en uitleg van de mediastaatssecretaris. Inmiddels is die functie opgeheven, zodat uitleg zal moeten van de minister van onderwijs.