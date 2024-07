Echtgenoot terminaal zieke Wieteke van Dort overleden. Wilde niet verder zonder zijn vrouw

Nog geen twee maanden nadat ze hoorde ongeneeslijk ziek te zijn, is de vijf jaar oudere echtgenoot Theo Moody gestorven. Hij overleed begin deze week, thuis in Den Haag. Hij wilde niet langer worden behandeld omdat hij niet alleen wil achterblijven, zeggen zijn kinderen in De Telegraaf. Wieteke houdt zich, volgens haar jongste zoon, kranig. „Helaas is ze te zwak om de crematie bij te wonen.”

„Mijn vader heeft in alle rust en op een heel mooie manier afscheid van mijn moeder genomen”, vertelt Alexander Moody, met 52 jaar de jongste van hun drie kinderen. „Hij had vrede met zijn dood en hoewel ze het heel moeilijk vond, heeft Wieteke dat nu ook. Afgelopen weekend kreeg mijn vader plotseling darmproblemen, waaraan de doktoren hem in het ziekenhuis nog wilden behandelen. Maar daar zag hij van af. Hij nam zelf het besluit te gaan sterven.”

Volgens Alexander wilde zijn vader zonder Wieteke niet meer leven. „Dat heeft hij de afgelopen tijd meerdere keren gezegd. Hij is maandagmorgen tegen zeven uur heel vredig ingeslapen. Mijn moeder, zus, broer en ik waren erbij. Hoe verdrietig we nu ook zijn, toch hebben we het fijne gevoel dat het allemaal zo rustig is verlopen en dat we over en weer nog alles aan elkaar hebben kunnen vertellen.”