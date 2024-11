Johan Derksen loopt live weg. Ruzie of aanstellerij? Morgen terug of nooit meer?

Johan Derksen is maandag al na een paar minuten boos van tafel gelopen in de talkshowVandaag Inside. Derksen lag afgelopen tijd al vaker overhoop met presentator Wilfred Genee en tafelgenoot René van der Gijp.

De aflevering was pas enkele minuten bezig toen Derksen opstond en de tafel verliet. Na een fragment uit de wedstrijd Go Ahead Eagles-PEC Zwolle merkte Genee op dat "dit op het lijstje van Johan stond". Daarmee verwees hij naar de onderwerpen die de tafelgasten aandragen om te bespreken aan tafel.

Derksen sprak eerder al zijn ongenoegen uit dat onderwerpen die hij wil bespreken niet of maar heel kort ter sprake komen. Ook wil hij minder voetbal bespreken aan tafel. De opmerking van Genee schoot hem in het verkeerde keelgat.

"Ga je de hele avond leuk doen?", vroeg hij aan Genee, die daarop instemmend reageerde. "Nou, ik vind je een geweldige flapdrol". "Nou, ik jou ook, maar dat weet je inmiddels wel", reageerde Genee.

Dat was voor Derksen de druppel. "Weet je wat, ik ben er wel klaar mee. Laat hem de tering kregen, ik ga naar huis. Het is voor mij voorbij." Vervolgens staat hij tot verbazing van Genee en Van der Gijp op van tafel en loopt hij de studio uit.

Het is nog onduidelijk of Derksen later in de uitzending nog terugkomt. "Gaat hij echt weg?", vroeg Van der Gijp. "We kijken morgen wel weer verder", zei Genee nog.