Marathon Rotterdam kan in 2025 niet groeien

ROTTERDAM (ANP) - De marathon van Rotterdam kan voor de editie van 2025 het aantal startplekken van 17.000 niet verhogen. De organisatie had bij de gemeente een aanvraag ingediend om het aantal startplekken te verhogen naar 30.000, maar dat is niet goedgekeurd.

De 17.000 beschikbare startbewijzen voor de marathon waren in augustus binnen 2,5 uur uitverkocht. De organisatie heeft de ambitie om het evenement te laten groeien naar 30.000 deelnemers en hoopte later nog een substantieel aantal startbewijzen te kunnen verdelen. Gesprekken met de gemeente hebben echter niet tot de gewenste groei voor 2025 geleid. Door de NAVO-top op 24 en 25 juni 2025 in Den Haag is er onvoldoende capaciteit bij de gemeentelijke diensten en politie aanwezig om de groei van de marathon te faciliteren, meldt de organisatie.

"Het is een enorme teleurstelling voor ons als organisatie, maar vooral voor de vele lopers die op de reservelijst hadden aangegeven de mooiste te willen lopen", zegt marathondirecteur Wilbert Lek. "De beperking in 2025 is een tegenslag, maar onze ambitie blijft bestaan. Onze doelstelling is om in 2026 wel naar 30.000 deelnemers te kunnen groeien. Organisatorisch is dat met de nodige aanpassingen mogelijk met borging van veiligheid voor de lopers en toeschouwers."

De marathon vindt volgend jaar plaats op 13 april.