KVK merkt sterke toename aantal zzp'ers in uitvaartzorg

UTRECHT (ANP) - Nederland telt steeds meer zzp'ers in de uitvaartverzorging. Volgens de Kamer van Koophandel (KVK) is het aantal vestigingen in het Handelsregister in deze branche in tien jaar met 67 procent toegenomen tot iets meer dan 3100. Er zijn bijna 2000 zzp'ers, wat neerkomt op een toename van 110 procent sinds 2014.

"Veel starters in dit werk doen dit nadat ze zelf kennis hebben gemaakt met de branche, bijvoorbeeld omdat ze een uitvaart bijgewoond hebben", verklaart Brigitte Wieman, directeur van uitvaartbrancheorganisatie BGNU, aan de KVK. "Zij starten vooral in loondienst en doen daar de nodige kennis en ervaring op, om mogelijk later een eigen onderneming te starten."

Volgens de cijfers van de KVK is de toename vooral in Flevoland fors. Daar is het aantal vestigingen de afgelopen tien jaar bijna verdubbeld. Ook in Friesland, Noord-Brabant en Noord-Holland groeide het aantal hard en in geen enkele provincie was een afname te zien. Uit de gegevens komt ook naar voren dat het aantal vrouwelijke ondernemers in de uitvaartverzorging sterk is gegroeid. Inmiddels is twee derde van de ondernemers in de branche vrouw.

Wat verder opvalt, is de sterke groei van het aantal parttime zzp'ers. Die groep is iets meer dan 150 procent groter geworden. "Binnen de uitvaartzorg vervullen zij vooral de regierol. Hieronder vallen bijvoorbeeld het vinden van vervoer, de verzorging van het levenloze lichaam en het begeleiden van de ceremonie. In het bijzonder vrouwen doen dit werk als parttime zzp'er", aldus Wieman.