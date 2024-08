Lucille Werner doet er alles aan om terug te keren op tv na politieke mislukking

Lucille Werner heeft haar avontuur in de politieke arena achter zich gelaten en wil nu weer terug naar de vertrouwde wereld van televisie. Na haar teleurstellende uitstapje naar Den Haag hoopt ze dat er ergens een televisiebaas is die haar een tweede kans wil geven. "Ik drink momenteel heel veel kopjes koffie", verklapt ze.

Na haar korte carrière bij het CDA is het angstvallig stil geworden rond Lucille Werner. Ze blonk niet bepaald uit in dossierkennis, en nam volgens velen onterecht de plek in van wijlen Rick Brink, die Overijsselse politicus die door KRO-NCRV tot eerste 'minister van gehandicaptenzaken' was benoemd.

Herbronnen

Nu heeft Werner vooral tijd over. “Ik ben nu aan het herbronnen, om het maar zo te zeggen. Ik ben met veel mensen koffie aan het drinken en plannen aan het maken, dat is erg leuk”, vertelt ze in een interview met Weekend

Wat zijn haar toekomstplannen? “Ik wil zo ontzettend veel, maar wat ik nou precies ga doen, houd ik nog even lekker voor me. Ja, televisie zou zomaar weer kunnen. Dat is wel mijn vak natuurlijk. Ik blijf creatief, blijf met ideeën rondlopen en blijf kopjes koffie drinken. Je weet maar nooit.”

Werners missie was van korte duur

Is Lucille meer tv-persoonlijkheid dan politica? “Nou, ik had gewoon een missie. Ik wilde een betere wereld voor mensen met een handicap in ons land. Wat ik daar heb kunnen doen, is toch nét wat beter voor mensen met een handicap. Daar ben ik heel trots op. Dat heb ik kunnen doen.”

Lucille heeft ondanks haar 'missie' de politiek snel weer achter zich gelaten. Terwijl ze net voet aan de grond leek te krijgen in Den Haag, is haar politieke carrière nu alweer voorbij. “Een echte politica vind ik mezelf niet. Maar met een missie de Kamer ingaan, is ook goed. Je hebt mensen nodig die er specifiek op een onderwerp voor gaan. En dat was hartstikke leuk, een mooie ervaring.”

“Ik wilde sowieso maar één periode, maar ja, het kabinet is eerder gevallen. Ik had het graag af willen maken, maar dat heb je natuurlijk zelf niet in de hand.”