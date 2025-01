Het is eigenlijk te pijnlijk om naar te kijken: Viola Holt slaat wartaal uit bij Forum Inside, een onlineprogrammaatje waar Thierry Baudet ergens in de krochten van het internet nog steeds mee bezig is. Het gaat over chemtrails en de voorspellende gaven van Viola Holt. En Baudet doet ook nog alsof hij het serieus neemt.