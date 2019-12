Aanrijding met wild komt veel vaker voor dan je denkt: dit is wat je moet doen

Groot wild is maandelijks minimaal 499 keer slachtoffer van een aanrijding. Het gaat vooral om reeën, herten, wilde zwijnen, dassen en vossen die worden doodgereden. Dat gebeurt niet alleen op de Veluwe, maar ook in delen van Noord-Brabant, Overijssel en Noord-Holland.

De cijfers zijn fors gestegen. Een jaar eerder werden er gemiddeld nog 400 dieren aangereden. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat heel veel aanrijdingen niet worden gemeld.

De meeste aanrijdingen gebeuren ‘s avonds en ‘s nachts. Dan zijn de dieren actiever en zien de mensen slechter. Vaak focussen we ons op het eerste hert dat de weg oversteekt en weten we die nog net te ontwijken, maar we beseffen niet dat er nog meerdere herten kunnen volgen. We botsen dan met een van de volgers.

Wat te doen na een aanrijding met groot wild:

Na aanrijding met een dier is het verboden om door te rijden.

Je bent verplicht om de politie te bellen en te wachten tot de agenten ter plaatse zijn.

Bel niet de dierenambulance. Groot wild heeft weinig kans om te overleven na revalidatie.

Het is verboden om aangereden wild mee naar huis te nemen.

Wat te doen om een aanrijding te voorkomen: